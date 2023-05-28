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НовостиОбщество28 мая 2023 16:49

На барнаульском кладбище заметили собаку, лежащую около могилы

Она не уходит оттуда несколько дней
Анна ПАШАГИНА
Анна ПАШАГИНА
Собака лежит на могиле. Фото: "Инцидент Барнаул"

Собака лежит на могиле. Фото: "Инцидент Барнаул"

На барнаульском кладбище заметили собаку, лежащую около могилы. Пса увидели 27 мая. Об этом сообщает «Толк» со ссылкой «Инцидент Барнаул».

- Барнаульский Хатико? К себе не подпускает и с могилки не уходит. Налили водички и попросили кусочек хлеба у тех, кто был на кладбище. Воду попила и хлеб, конечно, тут же съела, но для нее этого очень мало, – рассказали горожане.

Под постом, размещенным в группе, некоторые предположили, что собака тоскует по умершему хозяину.

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