Собака лежит на могиле. Фото: "Инцидент Барнаул"

На барнаульском кладбище заметили собаку, лежащую около могилы. Пса увидели 27 мая. Об этом сообщает «Толк» со ссылкой «Инцидент Барнаул».

- Барнаульский Хатико? К себе не подпускает и с могилки не уходит. Налили водички и попросили кусочек хлеба у тех, кто был на кладбище. Воду попила и хлеб, конечно, тут же съела, но для нее этого очень мало, – рассказали горожане.

Под постом, размещенным в группе, некоторые предположили, что собака тоскует по умершему хозяину.

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