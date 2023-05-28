«Мы ей моемся и стираем вещи»: жители Новосибирской области пожаловались на грязную воду из-под крана

Из крана течет грязная вода. Фото: скриншот из видео
Жители Новосибирской области пожаловались на ржавую воду из-под крана. Речь идет о рабочем поселке Коченево, Чик, Прокудское. Как утверждают местные у них постоянные проблемы с водой.
- Посмотрите, как выглядит вода под которой мы моемся и стираем вещи, а также купаем детей! Ну, а на готовку приходится покупать бутилированную! – возмущается подписчица группы «АСТ-54».
По словам женщины, зимой у них всегда слабый напор воды.
- Жаловались везде, но реакции никакой, - говорит сибирячка.
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