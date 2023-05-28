"Библионочь" прошла в 11 раз. Фото: mk.nso.ru

В Новосибирской области в 11 раз прошла «Библионочь». В этом году она проходила под слоганом «Читаем вместе».

- Это хорошая возможность представить жителям и гостям региона широкий потенциал наших библиотек, которые сегодня являются современными многофункциональными культурными центрами, - отметил Евгений Сазонов, заместитель министра культуры НСО.

В этом году было организовано около 300 площадок. Участники «Библионочи» приняли участие в разных активностях, мастер-классе по скорочтению. В акции так же приняли участие актеры «Первого театра». Они рассказали «Страшные сказки в темноте».

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