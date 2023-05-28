Школьник сделал фото сам. Фото: Тимур Марин

Новосибирский школьник сфотографировал Сверхновую звезду. Об этом сообщили в городском планетарии.

- Школьник получил фотографию галактики М101, где вспыхнула Сверхновая звезда SN 2023ifx, которая была открыта японским астрономом Коичи Итагаки, - сообщили в «Большом новосибирском планетарии».

Эксперты уточнили, что спиральная галактика расположена в 21 миллионе световых лет в созвездии Большая Медведица.

- Сверхновая звезда – второго типа. Значит, что в массивной звезде заканчивается ядерное «горючее» и она взрывается, - подчеркнули в планетарии.

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