«Нашли под машиной»: в Новосибирске дети спасли птенца, прятавшегося под автомобилем

Птенец прятался под машиной. Фото: Евгений КОЧКИН

В Новосибирске дети спасли птенца, прятавшегося под автомобилем. Его нашли в Первомайском районе.

- У нас растет уже два птенца сороки, и мы решили его взять себе. Он похож на птенца дрозда. Скорее всего, он выпал из гнезда, - рассказала КП-Новосибирск Ева, девушка, приютившая у себя птичку.

По словам девушки, птенец уже начинает приходить в себя и понемногу двигаться. Она планирует его кормить мучными червями, мухами. В общем, обеспечить природный рацион.

- Выпускать мы его не планируем. Раз птенец будет выращен в домашних условиях, то вряд ли он сможет адаптироваться в природе. Комната у нас большая, полетать ему будет где, - подчеркнула сибирячка.

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