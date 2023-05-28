«Был груб со скульптурой»: в Новосибирске наказали подрядчика за снос сердца в Первомайском сквере

Скульптуру снесли бульдозером. Фото: мэрия Новосибирска
В Новосибирске наказали подрядчика за снос сердца в Первомайском сквере. Об этом в своем телеграм-канале сообщила Анна Терешкова, вице-мэр города.
- Согласна, подрядчик был груб со скульптурой, за что уже наказан! – говорится в сообщении.
Напомним, что скульптуру снесли бульдозером в пятницу, 26 мая. Известно, что его отреставрируют и поставят в другом месте.
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