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НовостиОбщество28 мая 2023 10:37

«Был груб со скульптурой»: в Новосибирске наказали подрядчика за снос сердца в Первомайском сквере

В Новосибирске наказали подрядчика за снос сердца в Первомайском сквере
Анна ПАШАГИНА
Анна ПАШАГИНА
Скульптуру снесли бульдозером. Фото: мэрия Новосибирска

Скульптуру снесли бульдозером. Фото: мэрия Новосибирска

В Новосибирске наказали подрядчика за снос сердца в Первомайском сквере. Об этом в своем телеграм-канале сообщила Анна Терешкова, вице-мэр города.

- Согласна, подрядчик был груб со скульптурой, за что уже наказан! – говорится в сообщении.

Напомним, что скульптуру снесли бульдозером в пятницу, 26 мая. Известно, что его отреставрируют и поставят в другом месте.

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