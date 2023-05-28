«Был груб со скульптурой»: в Новосибирске наказали подрядчика за снос сердца в Первомайском сквере

Скульптуру снесли бульдозером. Фото: мэрия Новосибирска

В Новосибирске наказали подрядчика за снос сердца в Первомайском сквере. Об этом в своем телеграм-канале сообщила Анна Терешкова, вице-мэр города.

- Согласна, подрядчик был груб со скульптурой, за что уже наказан! – говорится в сообщении.

Напомним, что скульптуру снесли бульдозером в пятницу, 26 мая. Известно, что его отреставрируют и поставят в другом месте.

К ЧИТАТЕЛЯМ

Если вы стали очевидцем ЧП или чего-то необычного, сообщите об этом в редакцию

Редакция (383) 289-91-00

Viber/WhatsApp 8-923-145-11-03

Почта kp.nsk@phkp.ru

ВКонтакте Одноклассники Твиттер

Также наши сообщества есть в Телеграм и Viber