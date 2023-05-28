«Оно с 12-этажный дом»: на новосибирском пляже «Звезда» установили колесо обозрения

Колесо установили в парке отдыха. Фото: предоставлено Кристиной К.

В Новосибирске появилось новое колесо обозрения. Жители Советского района заметили его в парке отдыха «Звезда».

- Раньше его там не было. Интересно, как давно установили? – поделилась с КП-Новосибирск своими наблюдениями Кристина, местная жительница.

Как оказалось колесо установили на пляже совсем недавно. Сейчас его готовят к открытию.

- Высота аттракциона сопоставима с 12-этажным домом – 31 метр. Обзор составляет 20 километров, на колесе установлено 18 застекленных кабинок с удобными сидениями, из кабинок будет открывается изумительный вид на реку Обь, Советский район и Бердск, - говорится на сайте парка отдыха.

Сейчас идут финальные приготовления к запуску нового аттракциона. Прокатиться на нем можно будет уже в первую неделю июня.

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