«Эмоции переполняют»: многодетная мама из Новосибирска прошлась по красной дорожке в Каннах

Ирина Терещенко в Каннах. Фото: предоставлено героиней публикации

Многодетная мама Ирина Терещенко из Новосибирска прошлась по красной дорожке в Каннах. Женщина не только воспитывает пятерых детей, но и занимается астропсихологией, ведет свой бизнес. В прошлом году она принимала участие в роли эксперта на знаменитой телесройке «Дом-2».

- Я хорошо себя зарекомендовала и решила пройти отбор на другую передачу на федеральном канале. Прошла. В рамках этого проекта я отправилась в Канны. Нашей команде удалось один раз попасть на красную ковровую дорожку. Это было трудно, потому что Канны давно не видели такого наплыва людей, - рассказала КП-Новосибирск Ирина Терещенко.

По словам многодетной мамы, на кинофестиваль приехало более 100 тысяч человек.

- Эмоции переполняют. Мы успели съездить в Монако, в Ниццу, ходили по лазурному берегу. Там было огромное количество знаменитостей, с ними можно было завязать разговор, - говорит Ирина.

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