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НовостиОбщество28 мая 2023 8:23

В Новосибирской области простились с Алексеем Давыденко, погибшим в зоне СВО

Похороны прошли 27 мая
Анна ПАШАГИНА
Анна ПАШАГИНА
Алексей Давыденко погиб 4 мая. Фото: iskitim.nso.ru/

Алексей Давыденко погиб 4 мая. Фото: iskitim.nso.ru/

В Новосибирской области простились с Алексеем Давыденко. Он погиб 4 мая под Бахмутом.

- Алексей Андреевич родился и вырос в Искитиме. Учился и окончил школу №6, занимался боксом, показывал хорошие результаты на соревнованиях. Был призван в ряды вооруженных сил Российской Федерации, службу нес на востоке нашей страны в войсках связи. После армии работал водителем, - говорится на сайте администрации Искитимского района.

Алексея похоронили на воинском кладбище.

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