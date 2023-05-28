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НовостиОбщество28 мая 2023 7:48

В Новосибирске запретят парковку на развязке улицы Дуси Ковальчук

Автомобили нельзя будет оставлять там в ночное время
Анна ПАШАГИНА
Анна ПАШАГИНА
Знак появится после 5 июня.

Знак появится после 5 июня.

Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Новосибирске запретят парковку на развязке улицы Дуси Ковальчук. Речь идет о транспортной развязке от улицы Залесского до Танковой. Информация об этом появилась на сайте мэрии города.

- Работы по установке дорожных знаков 3.27 «Остановка запрещена» и информационных табличек, определяющих время действия указанных дорожных знаков (с 21.00 до 6.00), запланировано провести после 5 июня, - говорится на сайте.

Ограничения вводят для того, чтобы на этом участке было меньше ДТП.

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