Знак появится после 5 июня. Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Новосибирске запретят парковку на развязке улицы Дуси Ковальчук. Речь идет о транспортной развязке от улицы Залесского до Танковой. Информация об этом появилась на сайте мэрии города.

- Работы по установке дорожных знаков 3.27 «Остановка запрещена» и информационных табличек, определяющих время действия указанных дорожных знаков (с 21.00 до 6.00), запланировано провести после 5 июня, - говорится на сайте.

Ограничения вводят для того, чтобы на этом участке было меньше ДТП.

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