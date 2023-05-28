Новосибирск
ВидеоФотоСпецоперацияПолитикаCovid-19 в НовосибирскеОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаСпецпроектыСпортСамобранкаКоронавирусКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииНедвижимость НовосибирскаВыбор экспертовДокторФинансыЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыДефицит железаПресс-центрТелевизорГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Новосибирск
ВидеоФотоСпецоперацияПолитикаCovid-19 в НовосибирскеОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаСпецпроектыСпортСамобранкаКоронавирусКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииНедвижимость НовосибирскаВыбор экспертовДокторФинансыЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыДефицит железаПресс-центрТелевизорГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Новосибирск
+22°
Boom metrics
Сегодня:
Еще
НовостиПроисшествия28 мая 2023 7:32

В Новосибирске водитель каршеринга врезался в три авто и скрылся

Пострадали три иномарки
Анна ПАШАГИНА
Анна ПАШАГИНА
ДТП произошло в ночь на 28 мая.

ДТП произошло в ночь на 28 мая.

Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Новосибирске водитель каршеринга врезался в три авто и скрылся. Инцидент произошел в ночь на 28 мая.

- Водитель каршеринга, авто марки «Volkswagen Polo» протаранил 3 припаркованных автомобиля в «Матрешках», после чего скрылся с места ДТП, - сообщил подписчик группы «АСТ-54».

Видео появилось в соцсетях. Фото: скриншот из группы "АСТ-54"

Видео появилось в соцсетях. Фото: скриншот из группы "АСТ-54"

На видео, прикрепленном к посту видно, что пострадали три иномарки: «Тoyota Corolla», кроссоверов «Mitsubishi Outlander» и «Nissan Juke».

- Хозяева еще не знают, - подметил подписчик.

К ЧИТАТЕЛЯМ

Если вы стали очевидцем ЧП или чего-то необычного, сообщите об этом в редакцию

Редакция (383) 289-91-00

Viber/WhatsApp 8-923-145-11-03

Почта kp.nsk@phkp.ru

ВКонтакте Одноклассники Твиттер

Также наши сообщества есть в Телеграм и Viber