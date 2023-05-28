ДТП произошло в ночь на 28 мая.
Фото: Алексей БУЛАТОВ
В Новосибирске водитель каршеринга врезался в три авто и скрылся. Инцидент произошел в ночь на 28 мая.
- Водитель каршеринга, авто марки «Volkswagen Polo» протаранил 3 припаркованных автомобиля в «Матрешках», после чего скрылся с места ДТП, - сообщил подписчик группы «АСТ-54».
Видео появилось в соцсетях. Фото: скриншот из группы "АСТ-54"
На видео, прикрепленном к посту видно, что пострадали три иномарки: «Тoyota Corolla», кроссоверов «Mitsubishi Outlander» и «Nissan Juke».
- Хозяева еще не знают, - подметил подписчик.
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