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НовостиОбщество28 мая 2023 6:41

«Там только начали жить утки и бобры»: новосибирцы пожаловались на слив нечистот в реку Тулу

Новосибирцы пожаловались на слив нечистот в реку Тулу
Анна ПАШАГИНА
Анна ПАШАГИНА
Новосибирцы сняли все на видео. Фото: скриншот из видео, предоставленного местными жителями

Новосибирцы сняли все на видео. Фото: скриншот из видео, предоставленного местными жителями

Новосибирцы пожаловались на слив нечистот в реку Тулу. Неприятное зрелище они увидели несколько дней назад.

- Мы пошли на рыбалку и увидели, как в речку сливают нечистоты. Это нормально нет? – рассказал КП-Новосибирск один из местных жителей.

На кадрах, присланных в редакцию видно, что из трубы, выходящей в реку, бежит вода грязного цвета.

- Жалко речку. Там только живность начала появляться: бобры, утки, ондатры. Очень не хочется чтоб все погибло, - говорит парень.

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