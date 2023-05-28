Из-за соревнований в городе перекроют дороги. Фото: Евгения ГУСЕВА

В Новосибирске перекроют дороги из-за полумарафона «ЗаБег.РФ». Информация об это появилась на сайте мэрии города Новосибирска. Дороги будут перекрыты несколько дней.

Публикуем информацию, на каких участках дорог нельзя будет проехать автомобилистам.

3 июня с 6.00 утра до 23.00 4 июня будет закрыт проезд на участке от улицы Кирова до здания № 27 до строение 2 по улице Кирова.

4 июня с 6.00 утра до 20.00 вечера:

- по ул. Кирова на участке от ул. Восход до ул. Каменской;

- по ул. Сакко и Ванцетти на участке от ул. Кирова до ул. Московской;

- по ул. Шевченко на участке от ул. Кирова до ул. Московской;

- по внутриквартальному проезду на участке от ул. Кирова до здания № 3 по ул. Кирова;

- по ул. Каменской на участке от Октябрьской магистрали до ул. Орджоникидзе;

- по ул. Коммунистической на участке от ул. Каменской до ул. Семьи Шамшиных;

- по ул. Октябрьской на участке от ул. Каменской до ул. Семьи Шамшиных;

- по ул. Чаплыгина на участке от ул. Серебренниковской до здания № 119а по ул. Чаплыгина;

- по ул. Максима Горького на участке от ул. Серебренниковской до ул. Семьи Шамшиных;

-по ул. Щетинкина на участке от ул. Серебренниковской до ул. Каменской;

- по ул. Депутатской на участке от ул. Серебренниковской до ул. Семьи Шамшиных;

- по Октябрьской магистрали на участке от ул. Каменской до ул. Серебренниковской;

- на участке от Октябрьской магистрали до ул. Ипподромской вдоль здания № 4 по Октябрьской магистрали;

- по ул. Шевченко на участке от ул. Кирова до здания № 32 по ул. Кирова;

- по ул. Маковского на участке от ул. Кирова до ул. Нижегородской;

- по внутриквартальному проезду на участке от ул. Кирова до здания № 46 по ул. Кирова;

- по внутриквартальному проезду на участке от ул. Кирова до здания № 48 по ул. Кирова;

- по ул. Садовая на участке от здания № 48 по ул. Кирова до ул. Сакко и Ванцетти;

- по ул. Сакко и Ванцетти на участке от ул. Кирова до ул. Нижегородской.

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