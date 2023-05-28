«Озеро для дайвинга и пещера-зимовка летучих мышей»: в Новосибирске составили топ мест для отдыха летом 2023 года

Новосибирцам предложили варианты летнего отдыха. Фото: Владимир Бабиков/turizm.nso.ru

В Новосибирске составили топ мест для отдыха летом 2023 года. Рассказываем, куда можно съездить, не выезжая за территорию нашей области.

Одно из самых красивых мест – Абрашинский карьер. Он находится в Ордынском районе, деревня Абрашино. Ранее, там добывали мрамор, но сейчас он наполнен прозрачной водой.

- Из-за прозрачности воды это единственный водоем в Новосибирской области, пригодный для занятий дайвингом. Чистый воздух, уникальный микроклимат – все вместе оказывает благотворное воздействие на физическое и психологическое здоровье человека, - говорится на сайте «Туристический портал Новосибирской области».

Добраться туда можно как на машине, так и на автобусе.

Если вам хочется тишины и уединения, то вам точно нужно в Караканский бор. Здесь туристы смогут увидеть древние скалистые породы, редкие виды мхов, краснокнижные растения.

Еще одно необычное место в области – Барсуковая пещера. Нет, барсуки там не обитают. Это место, где зимуют летучие мыши, а весной покидают ее.

- Спелеологи относят Барсуковскую пещеру к коридорно-лабиринтовому типу. Общая протяженность — 195 метров, глубина — 19 метров. Внутри подземной полости — 50-метровый лабиринт глубиной около 20 метров. В пещере есть проходы, гроты и лабиринты длиной до 200 метров, но из-за довольно узких проходов в них трудно попасть, - уточняют эксперты.

Она находится в Маслянинском районе, деревня Барсуково. Нужно будет проехать 1,5-2 километра на юго-восток от деревни.

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