«Участники доставлены в отдел»: новосибирские полицейские возбудили уголовное дело по факту поножовщины в «Бугринской роще»

Конфликт произошел между двумя мужчинами. Фото: скриншот из видео "АСТ-54"

По факту поножовщны в парке «Бугринская роща» возбуждено уголовное дело по статье умышленное причинение легкого вреда здоровью. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Новосибирской области.

- В полицию поступило сообщение о конфликте в одном из парков Кировского района города Новосибирска. На место выехала следственная- оперативная группа полиции. Конфликт был пресечен. Участники инцидента доставлены в отдел полиции для дальнейшего разбирательства. Виновник установлен, - уточнили в ведомстве.

Мужчину с телесными повреждениями доставили в больницу. Так же ему нужно будет пройти судебно-медицинскую экспертизу.

Напомним, что конфликт попал на камеры отдыхающий в субботу 27 мая. Новосибирцы стали свидетелями потасовки, которая переросла в поножовщину.

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