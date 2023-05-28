Камера сфотографировала номера машины. Фото: Андоей КОПАЛОВ/предоставлено Вячеславом
Новосибирская полиция начала проверку из-за работы камеры на Октябрьском мосту. Об этом сообщает издание «РБК Новосибирск» со ссылкой на пресс-службу ГУ МВД России по Новосибирской области.
Напомним, что Вячеслав Ашурков, председатель местного отделения Федерации автовладельцев России, получил штраф за превышение скорости. Однако не согласился с ним и написал жалобу. Инспектор согласился с водителем и избавил от наказания.
Так же Вячеслав писал жалобу в прокуратуру.
- 21 марта 2023 года мэру города вынесено представление об устранении нарушений в указанной сфере, - говорится в ответе от ведомства.
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