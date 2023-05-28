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НовостиОбщество28 мая 2023 2:52

«Дождь не был помехой»: в Новосибирске прошел всероссийский фестиваль огненного шоу «Огни Сибири»

В Новосибирске состоялся всероссийский фестиваль огненного шоу «Огни Сибири»
Анна ПАШАГИНА
Анна ПАШАГИНА
Шоу прошло 27 мая.

Шоу прошло 27 мая.

Фото: Вячеслав АШУРКОВ

В Новосибирске состоялся всероссийский фестиваль огненного шоу «Огни Сибири». Гала-концерт прошел на Михайловской набережной вечером 27 мая. Сотни горожан собрались возле главный сцены, чтобы увидеть выступление фаер-команд.

На набережную пришло много народу.

На набережную пришло много народу.

Фото: Вячеслав АШУРКОВ

- Дождь не помешал никому насладиться выступлениями. Когда он начинался, люди просто надевали капюшоны. С зонтиками никого не видел, - рассказал КП-Новосибирск Вячеслав Ашурков.

На гала-концерте выступали разные фаер-команды.

На гала-концерте выступали разные фаер-команды.

Фото: Вячеслав АШУРКОВ

Программа шоу началась на набережной с шести вечера. Горожане могли попробовать свои силы в разных мастер-классах, насладиться выступлением музыкальной группы и поучаствовать в розыгрыше .

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