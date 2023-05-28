«Дождь не был помехой»: в Новосибирске прошел всероссийский фестиваль огненного шоу «Огни Сибири»

Шоу прошло 27 мая.
Фото: Вячеслав АШУРКОВ
В Новосибирске состоялся всероссийский фестиваль огненного шоу «Огни Сибири». Гала-концерт прошел на Михайловской набережной вечером 27 мая. Сотни горожан собрались возле главный сцены, чтобы увидеть выступление фаер-команд.
На набережную пришло много народу.
Фото: Вячеслав АШУРКОВ
- Дождь не помешал никому насладиться выступлениями. Когда он начинался, люди просто надевали капюшоны. С зонтиками никого не видел, - рассказал КП-Новосибирск Вячеслав Ашурков.
На гала-концерте выступали разные фаер-команды.
Фото: Вячеслав АШУРКОВ
Программа шоу началась на набережной с шести вечера. Горожане могли попробовать свои силы в разных мастер-классах, насладиться выступлением музыкальной группы и поучаствовать в розыгрыше .
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