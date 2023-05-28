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НовостиОбщество28 мая 2023 0:00

В Новосибирск придет тепло, но солнца не будет

В Новосибирск 28 мая придет потепление и пасмурная погода
Галина СИМОНОВА
В Новосибирск в воскресенье, 28 мая, придет потепление.

В Новосибирск в воскресенье, 28 мая, придет потепление.

Фото: Алена МАРТЫНОВА, КП-Новосибирск

В Новосибирск в воскресенье, 28 мая, придет потепление. Но солнца синоптики сибирякам не обещают.

— Ожидается небольшая облачность, преимущественно без осадков. Ночью температура опустится +4…+9 градусов, днем потеплеет до +22. Ветер будет дуть со скоростью 4-9 метров в секунду, возможны порывы до 14 метров в секунду, — сообщает Западно-Сибирский Гидрометцентр.

Схожий прогноз дают и синоптики Яндекс. Погоды. Они обещают сибирякам потепление до +19…+21 градуса. Будет облачно, но без осадков.

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