Под Новосибирском парень угнал «Тойоту» из детского сада: но по дороге кончился бензин

20-летний парень угнал «Тойоту» с территории детского сада. Фото: ГУ МВД по НСО

В Карасукском районе Новосибирской области 20-летний парень угнал «Тойоту» с территории детского сада, принадлежавшую одному из сотрудников учреждения. Инцидент случился 25 мая. Но далеко уехать ему не удалось: машину нашли полицейские на обочине дороги в 30 километров от Карасука. А вскоре нашли и водителя. Его задержали, и выяснилось, что ранее он уже был судим за угон и кражу.

— Парень пояснил, что ему необходимо было поехать в другой населенный пункт, он приметил автомобиль, увидел ключи в транспортном средстве и решился на угон. В пути в автомобиле закончился бензин и тогда угонщик сбежал, — рассказали в областном МВД.

Рецидивист сейчас находится под подпиской о невыезде. По данному факту возбуждено уголовное дело по статье «Угон».

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