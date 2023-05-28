В Новосибирск в начале рабочей недели придут дожди

В Новосибирске новая рабочая неделя начнется с дождей. Фото: Михаил ФРОЛОВ

В Новосибирске новая рабочая неделя начнется с дождей. Синоптики обещают сибирякам похолодание и облачность.

— В понедельник, 29 мая, в Новосибирске ночью температура воздуха опустится до +9 градусов. Днем потеплеет до +19 градусов. Погода ожидается облачная, возможен небольшой дождь, — сообщает Гидрометцентр России. — Во вторник, 30 мая, ночью будет чуть теплее — +12 градусов, днем температура поднимется до +24. Ожидается облачная с прояснениями, но осадков не ожидается.

Синоптики Яндекс. Погоды дают менее оптимистичный прогноз: +17 и дождь.

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