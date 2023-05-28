Новосибирцы пожаловались на лестницу у поликлиники № 24

Новосибирцы пожаловались на состояние лестницы у поликлиники №24. Фото: предоставлено очевидцами
Новосибирцы пожаловались на состояние лестницы у поликлиники № 24. Горожане опубликовали ее снимки в соцсетях.
— В таком состоянии находится лестница около 24 поликлиники на Станиславском жилмассиве. Если поликлиника ответственность за неё не несёт, куда обращаться в таком случае? — написали возмущенные новосибирцы в паблике «АСТ-54».
На кадрах, сделанных людьми, видно, что ступеньки у лестницы очень просели — от них осталась только выпирающая металлическая основа. Ходить по этой лестнице — крайне опасно и неудобно.
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