В Новосибирске волонтеры вывезли с берега Оби больше 200 мешков мусора

В Новосибирске волонтеры и студенты собрали с берега Оби в Советском районе 263 мешка мусора. Фото: Правительство НСО

В Новосибирске волонтеры и студенты собрали с берега Оби в Советском районе 263 мешка мусора. Об этом рассказали в минприроды региона.

— В мероприятии поучаствовали 250 человек. Волонтеры очистили более 4 километров береговой линии, собрали 263 мешка бытового мусора, а также ветки деревьев, металлические конструкции, шины, строительные материалы. Мусор при этом сортировали, — рассказали в ведомстве. — Были и необычные находки: оставленные рыболовные снасти, амуниция и даже сушеная рыба.

Участникам мероприятия на память достались памятные сувениры — мешочки и шариковые ручки из экологических материалов.

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