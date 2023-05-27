«Велосипед отлетел в другую машину»: в Новосибирске пенсионер на «Ладе» сбил 7-летнего мальчика

В Октябрьском районе Новосибирска иномарка сбила 7-летнего мальчика на велосипеде. Фото: Госавтоинспекция по Новосибирску

В Октябрьском районе Новосибирска иномарка сбила 7-летнего мальчика на велосипеде. ДТП случилось днем в субботу, 27 мая.

— В 15:10 82-летний водитель автомобиля «Лада Веста» ехал по улице Взлетная в сторону улицы Большевистская. У дома № 20 на улице Ключ-Камышенское плато он сбил 7-летнего мальчика, переезжавшего дорогу на велосипеде не по пешеходному переходу, — рассказали в городской Госавтоинспекции.

От сильного удара велосипед отлетел в ехавший навстречу автомобиль «Ниссан Альмера». Пострадавшего ребенка доставили в больницу для уточнения травм. На месте работал экипаж ДПС.

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