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НовостиПроисшествия27 мая 2023 7:54

В самолет Москва-Новосибирск при взлете врезалась чайка

Но борт прибыл в аэропорт по расписанию
Галина СИМОНОВА
В самолет Москва-Новосибирск врезалась чайка во время взлета в Домодедово.

В самолет Москва-Новосибирск врезалась чайка во время взлета в Домодедово.

Фото: Виктория МИНАЕВА

В самолет Москва-Новосибирск врезалась чайка во время взлета в Домодедово. Инцидент произошел вечером в пятницу, 26 мая.

— По сообщению инспекции по безопасности полетов аэропорта Толмачево, со слов экипажа при взлете с аэропорта Домодедово произошло столкновение с птицей, предположительно с чайкой, — сообщает телеграм-канал «Авиаинцидент».

Предположительно, у самолета оказалась повреждена вторая силовая установка. Однако в новосибирском аэропорту воздушное судно приземлилось по расписанию в 2:29 ночи.

В Толмачево инцидент пока что не прокомментировали.

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