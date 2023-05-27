В самолет Москва-Новосибирск при взлете врезалась чайка

В самолет Москва-Новосибирск врезалась чайка во время взлета в Домодедово. Фото: Виктория МИНАЕВА

В самолет Москва-Новосибирск врезалась чайка во время взлета в Домодедово. Инцидент произошел вечером в пятницу, 26 мая.

— По сообщению инспекции по безопасности полетов аэропорта Толмачево, со слов экипажа при взлете с аэропорта Домодедово произошло столкновение с птицей, предположительно с чайкой, — сообщает телеграм-канал «Авиаинцидент».

Предположительно, у самолета оказалась повреждена вторая силовая установка. Однако в новосибирском аэропорту воздушное судно приземлилось по расписанию в 2:29 ночи.

В Толмачево инцидент пока что не прокомментировали.

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