В самолет Москва-Новосибирск при взлете врезалась чайка

В самолет Москва-Новосибирск врезалась чайка во время взлета в Домодедово.
Фото: Виктория МИНАЕВА
В самолет Москва-Новосибирск врезалась чайка во время взлета в Домодедово. Инцидент произошел вечером в пятницу, 26 мая.
— По сообщению инспекции по безопасности полетов аэропорта Толмачево, со слов экипажа при взлете с аэропорта Домодедово произошло столкновение с птицей, предположительно с чайкой, — сообщает телеграм-канал «Авиаинцидент».
Предположительно, у самолета оказалась повреждена вторая силовая установка. Однако в новосибирском аэропорту воздушное судно приземлилось по расписанию в 2:29 ночи.
В Толмачево инцидент пока что не прокомментировали.
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