Пластический хирург назвала жительницам Новосибирска главный признак старения

Молодость коже дает коллаген. Фото: Анатолий ЖДАНОВ

Главный и самый отчетливый внешний признак старения – дряблая и тонкая кожа на шее, а также кольца Венеры. Об этом пластический хирург Валерия Блинова рассказала NEWS.ru.

– Старение происходит из-за потери коллагена: с возрастом его становится меньше, – отметила врач. – Поэтому на лице появляются отечность и заломы в районе носогубки, заметно очерчивается слезная борозда, овал лица «плывет». Особенно хорошо видно возрастные изменения в анфас и при ракурсе 3/4.

Рассказала специалист и про «треугольник молодости», вершина которого располагается на подбородке, но с годами основанием становятся щеки, которые «сползают» вниз, делая лицо грузным.

Старение дает о себе знать и пигментацией кожи: она становится менее равномерной по цвету, появляются пятна, вызванные избыточным воздействием ультрафиолета или изменением гормонального фона.

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