Пластический хирург назвала жительницам Новосибирска главный признак старения

Молодость коже дает коллаген.
Фото: Анатолий ЖДАНОВ
Главный и самый отчетливый внешний признак старения – дряблая и тонкая кожа на шее, а также кольца Венеры. Об этом пластический хирург Валерия Блинова рассказала NEWS.ru.
– Старение происходит из-за потери коллагена: с возрастом его становится меньше, – отметила врач. – Поэтому на лице появляются отечность и заломы в районе носогубки, заметно очерчивается слезная борозда, овал лица «плывет». Особенно хорошо видно возрастные изменения в анфас и при ракурсе 3/4.
Рассказала специалист и про «треугольник молодости», вершина которого располагается на подбородке, но с годами основанием становятся щеки, которые «сползают» вниз, делая лицо грузным.
Старение дает о себе знать и пигментацией кожи: она становится менее равномерной по цвету, появляются пятна, вызванные избыточным воздействием ультрафиолета или изменением гормонального фона.
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