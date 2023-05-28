«2500 в мусорку»: жительница Новосибирска пожаловалась на бижутерию, испортившуюся через несколько дней

Девушка говорит, что сережки сломались, а кольцо почернело и оставило след. Фото: novosibirsk.flamp.ru/user1298858
Жительница Новосибирска пожаловалась на бижутерию, которая пришла в негодность через несколько дней после покупки. Как говорит девушка, сертификат магазин, где она купила украшения, ей подарила подруга.
- Я больших ставок и не делала, но это просто ужас. Сережки сломались на вторую носку. Приехала в магазин, объяснила ситуацию, вернула. Сказали, свяжутся в течение двух дней и сделают замену на такие же, - написала Елизавета на сайте «Фламп».
По словам девушки, никто с ней так и не связался. Она приложила к жалобе фото, на котором видно, что кольцо почернело и даже оставило отпечаток на коже.
- 2500 просто в мусорку, - подытожила девушка.
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