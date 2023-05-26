В Новосибирской области сотрудников депо осудят за сдачу 7 тонн металла после ремонта вагонов. Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Новосибирской области до суда дошло дело работников вагонного депо «Татарская». В отношении них обвинительное заключение утвердил Барабинский транспортный прокурор. Работникам железной дороги вменяют присвоение с использованием служебного положения по предварительному сговору. То есть часть 3 статьи 160 УК РФ.

– Следствие установило, что в апреле 2020 года обвиняемые, действуя по договоренности, присвоили лом металлов и негабаритных отходов, образовавшихся в процессе хозяйственной деятельности при ремонте вагонов, весом более 7 тонн стоимостью свыше 42 тыс. рублей, – сообщает Западно-Сибирская транспортная прокуратура.

Работники депо вывозили металл для его дальнейшей реализации.

Дело по существу рассмотрят в Татарском районном суде.

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