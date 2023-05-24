Видео наезда «Субару» на 17-летнюю девушку в Новосибирске показали очевидцы. Фото: стоп-кадр // "АСТ-54".

Появилось видео наезда на 17-летнюю девушку в Кировском районе Новосибирска. Авария произошла 23 мая на улице Сибиряков-Гвардейцев.

Судя по кадрам, которыми поделились очевидцы, девушка остановилась перед переходом. Убедившись, что одна из машин ее пропускает, стала переходить. А вторую, которая и не думала останавливаться, заметила слишком поздно. Иномарка сбила сибирячку. Та от удара отлетела и упала на асфальт.

По данным ГИБДД, девушка получила различные травмы. Ее госпитализировали.

В обстоятельствах аварии разбираются сотрудники ГИБДД.

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