В Новосибирске закрыли для пешеходов четную сторону улицы Сибиряков-Гвардейцев

Четную сторону улицы Сибиряков-Гвардейцев в Новосибирске закрыли для пешеходов. Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

Четную сторону улицы Сибиряков-Гвардейцев в Новосибирске закрыли для пешеходов. Об этом сообщили в мэрии города.

Пройти нельзя будет по участку от улицы Немировича-Данченко до площади Сибиряков-Гвардейцев.

− Это связано с ремонтом моста через реку Тулу на улице Сибиряков-Гвардейцев, − объяснили в пресс-службе муниципалитета.

Передвигаться разрешено по тротуару на противоположной стороне улицы Сибиряков-Гвардейцев. Попасть на него можно, пройдя по пешеходным переходам в районе улицы Немировича-Данченко и площади Сибиряков-Гвардейцев.

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