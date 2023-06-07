«Тренировки, как у космонавтов»: новосибирская школьница с ДЦП встала с инвалидного кресла после реабилитации

Девочка научилась ходить на реабилитации. Фото: Никита МАНЬКО // Предоставлены Евгенией Гогловой

Семиклассница Саша Гоглова из Новосибирской области встала с инвалидного кресла после 11 лет борьбы с ДЦП. Девочка прошла лечение в Новосибирске и должна была лететь на реабилитацию в Китай.

В прошлом году Саша смогла встать с инвалидного кресла. Фото: Никита МАНЬКО

- Почётный профессор центра Г.А Илизарова Казбек Кудзаев сказал: Саше не нужна операция. Бесплатно сделал у себя в клинике 6 проколов и сказал, что ножки через месяц начнут выпрямляться с помощью реабилитации. Месяц назад я думала о реабилитации в Китае, но увидела: китайцы сами едут к нам в Россию в медцентр «Сакура» в Челябинск. В России хорошие специалисты и незачем тратить 200 тысяч рублей на билеты, – рассказала КП-Новосибирск мама девочки Евгения Гоголова.

Родители решили не лететь в Китай и лечить девочку на Урале. Фото: Предоставлено Евгенией Гогловой

Раньше девочка после уроков в школе лежала пару часов, а вечера проводила в специальном вертикализаторе – он помогает детям-инвалидам с ДЦП избежать осложнений и пролежней. В школе Саше дали отгул на месяц, девочка поехала на реабилитацию и стала тренировать мышцы ног в специальных «крабах.» Девочка не только смогла стоять, но и ходить с помощью четырехопорных тростей. Раньше Саша могла вставать с инвалидной коляски, с трудом делала несколько шагов. Теперь колени стали выпрямляться, родители надеются обойтись без операции.

- Врачи дают хорошие прогнозы, пока будем ходить по дому. Саша скоро начнёт самостоятельно ходить, но при условии, что мы не бросим реабилитацию. От сбора средств осталась сумма на месячный курс, может быть, нам кто-то ещё поможет, мы бы остались на 2 месяца? Низкий поклон и огромная благодарность всем тем, кто выбрал для помощи нашу доченьку, - сообщила Евгения Гоглова.

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