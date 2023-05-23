Под Новосибирском автомобиль сбил лося на Бердском шоссе

Животное не дождалось помощи и скончалось от полученных травм. Фото: Андрей АБРАМОВ

На Бердском шоссе в Новосибирской области произошло ДТП − автомобиль сбил лося, перебегающего дорогу. Об этом в своем телеграм-канале сообщил глава Минприроды региона Евгений Шестернин.

Инцидент произошел в понедельник, 22 мая.

− Наш инспектор сразу выехал на место происшествия, чтобы оценить состояние животного, увезти лося к ветеринарам или тушу на ликвидацию, − рассказал Евгений Шестернин.

К сожалению, животное не дождалось помощи и скончалось от полученных травм. Сам водитель не пострадал. Теперь ему предстоит выплатить штраф за причинение вреда охотничьим ресурсам.

Ранее КП-Новосибирск писала про лосенка, сбитого на трассе под Новосибирском. Малыш в итоге погиб.

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