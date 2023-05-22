В Новосибирской школе сделают профильные классы для будущих прокуроров

Решение приняли 22 мая. Фото: прокуратура НСО.

В Новосибирске сделают профильные классы, в которых детях обучат основам прокурорского надзора. Об этом рассказали в пресс службе ведомства 22 мая.

— Обучение начнется с 1 сентября на базе Школы № 54 Новосибирска, — уточнили в прокуратуре региона.

Этот проект впервые в Новосибирской области. Его запустят по предложению регионального прокурора Александра Бучмана. До этого он работал в Амурском области — там, а также в Приморском крае такие профильные классы уже вовсю работают.

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