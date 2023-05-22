Одна на плече, другая – на шее: в Новосибирске 82-летняя пенсионерка набила сразу две татуировки

В Новосибирске 82-летняя пенсионерка сделала сразу две татуировки. Фото: стоп-кадр.
82-летняя Лариса Николаевна из Новосибирска осуществила свою давнюю мечту: сделала татуировку. Ей так понравился результат, что спустя короткое время она набила еще одну.
- Первую татуировку сделали на плече в виде знака зодиака Козерог. А вторую - в виде веточки оливы - на шее, - рассказал КП-Новосибирск тату-мастер Денис Григорьев.
Мастер говорит, что пенсионерка перенесла процедуру легко. Без эмоций и обезболивающих.
По словам Дениса Григорьева, женщина, несмотря на серебряный возраст, выглядит молодо и современно. У нее сделан татуаж бровей, губ и нарисованы стрелки на глазах. Кстати, на один из последних сеансов она пришла в узких джинсах с потертостями.
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