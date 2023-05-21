«Папа кормит, а мама отдыхает»: в Новосибирском зоопарке появился на свет птенец редкого белоплечего орлана

Белоплечие орланы в неволе почти не размножаются, поэтому появление птенца - большое событие. Фото: Владимир ГАБОВ.

В Новосибирском зоопарке у белоплечих орланов родился долгожданный птенец. Птенчик вылупился из яйца еще в апреле, сейчас он все еще покрыт пухом, но уже понемногу появляются перышки.

— Мать насиживала кладку и кормила малыша в первые дни жизни. А потом основные заботы взял на себя отец. Подобное поведение не совсем типично для белоплечих орланов, но у наших птиц так сложилось, — рассказывает заведующая отделом орнитологии зоопарка Елена Мелешко.

Малыша кормит папа. Фото: Владимир ГАБОВ.

Папа хорошо ухаживает за птенчиком. Сначала он приносил ему рыбу и мясо мелкими кусочками. А сейчас приносит уже довольно крупные куски, чтобы малыш сам учился их разрывать.

Размножение белоплечих орланов в зоопарке — всегда больше событие, потому что в неволе эти птицы почти не дают потомства. Орнитологи стараются создать все условия для того, чтобы родители сами заботились о детеныше.

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