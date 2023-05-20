В Кемерове завершились поиски двух маленьких девочек, которых искали волонтеры со всей Сибири

Малышек нашли живыми спустя двое суток поисков. Фото: ЛизаАлерт Кузбасс

В Кемеровской области завершились поиски двух маленьких девочек – их искали волонтеры со всей Сибири. «Потеряшек» нашли живыми спустя двое суток. Об этом стало известно в субботу, 20 мая.

Малышки пропали 18 мая в поселке Ленинский Яшкинского района. Одной из них два года, второй пять лет.

Территорию прочесывали полицейские, следователи, сотрудники МЧС, местные жители и волонтеры, среди которых добровольцы из Новосибирска, Алтайского края и Томска.

− Найдены, живы! Спасибо всем откликнувшимся на поиск, − сообщили в группе поискового отряда «ЛизаАлерт Кузбасс».

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