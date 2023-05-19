В новосибирских лесах разложили спецприманки для лисиц. Фото: Григорий КУБАТЬЯН

В Убинском районе Новосибирской области проводят профилактику бешенства среди диких животных. Под прицелом ветеринаров основные носители опасного заболевания – лисицы. Для их вакцинации весной и осенью в лесах раскладывают специальные приманки. В них находится препарат «Рабистав». Сделан он из съедобных продуктов, а также имеет специфический запах.

- Препарат находится внутри приманки, которую невозможно сразу проглотить. Сначала ее нужно раскусить, поэтому вакцина гарантированно попадает в организм животного, - рассказали в управлении ветеринарии Убинского района. - Иммунитет против бешенства формируется у лисиц через три недели после вакцинации и действует в течение года.

Напомним, бешенство – опасное заболевание с необратимым поражением центральной нервной системы и высокой смертностью. Главные переносчики – лисы, волки, еноты, песцы, хорьки и другие дикие животные, а также бродячие собаки и кошки.

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