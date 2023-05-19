Видео, как поезд насмерть сбил ребенка под Новосибирском, показали в соцсетях

По данным СК на транспорте, мальчик переходил пути перед поездом. Фото: "Инцидент Новосибирск".

Видео смертельного наезда поезда на ребенка в Новосибирской области показали в соцсетях. Ранее сообщалось, что 14-летний мальчик шел в наушниках и, скорее всего, просто не услышал приближающийся состав.

По данным СК на транспорте, мальчик переходил пути перед поездом. Предупреждающие сигналы и экстренное торможение не помогли избежать наезда. Ребенок погиб на месте от полученных травм.

По факту ЧП в СК на транспорте возбудили уголовное дело по статье 263 УКРФ «Нарушение правил безопасности движения и эксплуатации железнодорожного транспорта, повлекшее по неосторожности смерть человека».

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