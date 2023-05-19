В Новосибирске водитель напал на пешехода из-за замечания. Фото: стоп-кадр // "ЧП-Новосибирск".

В Новосибирске водитель авто набросился на пешехода из-за того, что тот сделал ему замечание. Очевидцы сняли потасовку на видео и опубликовали в соцсети.

– Произошел инцидент на остановке «Прокатная» на ул. Мир. Водитель ехал по трамвайным путям, люди стояли ждали трамвай на трамвайных путях. Мужчина крикнул водителю, что тут не ездят, что стоят люди, водитель крикнул в ответ пешеходу что-то. А пешеход ударил рукой по проезжающей машине,– написали горожане в паблике «ЧП Новосибирск».

После чего водитель остановил авто и бросился на пешехода. Он повалил его на землю и стал бить. Его от пешехода оттащила женщина и другие очевидцы.

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