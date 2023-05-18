В Новосибирской области простятся с полковником, погибшим на СВО

Полковник из НСО погиб, отбивая атаку в Бахмуте. Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

В ходе выполнения боевых задач на территории Украины героически погиб уроженец Новосибирской области Евгений Бровко. Офицер был в звании полковника. Об этом сообщили в администрации родного города бойца — Татарска.

Военный получил много осколочных ранений, когда вместе со своими бойцами отражал вражеские атаки. Евгений Бровко был заместителем командира армейского корпуса по военно-политической работе и руководил действиями личного состава в районе города Бахмут в ДНР.

С защитником Отечества простятся 19 мая возле РДК «Родина» города Татарска с 11:00 часов. Через час после этого на площади пройдет траурный митинг.

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