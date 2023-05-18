В Новосибирском зоопарке родились детеныши у прыгучих мини-коз

У семейства камерунских коз из Новосибирского зоопарка. Фото: Анна НОВИКОВА

У семейства камерунских коз из Новосибирского зоопарка появились детеныши. Но уже успели попасть в объектив постоянной посетительница зверинца Анны Новиковой.

Козлята еще совсем маленькие, но уже не могут усидеть на месте и резво скачут по бревнам. Питаются малыши пока что только молоком, поэтому стараются не отходить далеко от мамы. Хотя уже рвутся попробовать на вкус веточки.

Главная особенность камерунских коз — миниатюрный внешний вид, поэтому они называются карликовыми, пигмеями или мини-козами. В высоту животное достигает всего полметра, в длину — 0, 7 м.

К ЧИТАТЕЛЯМ

Если вы стали очевидцем ЧП или чего-то необычного, сообщите об этом в редакцию

Редакция (383) 289-91-00

Viber/WhatsApp 8-923-145-11-03

Почта kp.nsk@phkp.ru

ВКонтакте Одноклассники Твиттер

Также наши сообщества есть в Телеграм и Viber