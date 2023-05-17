«Штифт в ноге должен расти вместе с ней»: в Новосибирске собирают деньги на операцию для «хрустальной» девочки

В Новосибирске семья Должиковых воспитывает 3-летнюю дочку Ульяну. Фото: предоставлено Евгенией Должиковой

В Новосибирске семья Должиковых воспитывает 3-летнюю дочку Ульяну. У девочки редкий синдром остеогенеза — когда кости очень хрупкие и подвержены деформации. В народе таких детей называют «хрустальными».

— Первый звоночек был, когда ей сломали ножки на массаже в 4 месяца. Но окончательный диагноз мы получили только в год. Лечились в Москве, чтобы укрепить ножки и в год и 9 месяцев мы пошли своими ножками, — рассказала КП-Новосибирск мама Ульяны Евгения Должикова.

Недавно с Ульяной произошла неприятность: она неудачно упала и получила тяжелый перелом левого бедра со смещением. Теперь ей необходима операция по установке телескопического штифта, который будет расти вместе с ней. Сейчас семья собирает деньги на операцию.

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