Новосибирский депутат Госдумы предложил зачислять в вузы бойцов СВО

По мнению депутата, право на зачисление в вузы должно быть и у прошедших срочную службу. Фото: Дмитрий АХМАДУЛЛИН

Депутат от Новосибирской области Ренат Сулейманов предложил зачислять в вузы участников СВО и всех отслуживших в армии. Информация об этом появилась на сайте КПРФ в Новосибирске.

— Служба в армии — это более значимая вещь, чем участие в каких-то олимпиадах, при всём уважении к нашим школьникам, которые в этих олимпиадах побеждают. Воспитание патриотизма и нужно начинать с того, что человек, который отдал свой долг Родине, а не отсиживался в тылу, должен иметь соответствующие преференции, — заявил депутат.

Политик внес в Госдуму соответствующую поправку к закону «Об образовании в РФ».

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