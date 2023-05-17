В Новосибирске к июню отремонтируют 960 метров проспекта Дзержинского

Участок проспекта Дзержинского протяженностью почти 1000 километров отремонтируют к июню.
Фото: Мария ЛЕНЦ
Участок проспекта Дзержинского протяженностью почти 1000 километров отремонтируют к июню. Об этом сообщили в мэрии Новосибирска.
Работы ведутся от улицы Королева до улицы Трикотажной. Мэр города Анатолий Локоть провел там выездное совещание.
− Первый слой асфальта уложен, поправляются бордюры, приводятся в порядок люки, ливнестоки. Для нас важно, чтобы ремонт завершился как можно раньше − трафик на этой магистрали напряженный, ремонтные работы существенно осложняют движение транспорта, − подчеркнул градоначальник.
Анатолий Локоть добавил, что подрядчик пообещал отремонтировать участок проспекта Дзержинского раньше срока.
В планах продлить четырехполосное движение вплоть до выезда из Новосибирска. Уже разрабатывается проектно-сметная документация.
К ЧИТАТЕЛЯМ
Если вы стали очевидцем ЧП или чего-то необычного, сообщите об этом в редакцию
Редакция (383) 289-91-00
Viber/WhatsApp 8-923-145-11-03
Почта kp.nsk@phkp.ru
ВКонтакте Одноклассники Твиттер