В Новосибирске к июню отремонтируют 960 метров проспекта Дзержинского

Участок проспекта Дзержинского протяженностью почти 1000 километров отремонтируют к июню. Фото: Мария ЛЕНЦ

Участок проспекта Дзержинского протяженностью почти 1000 километров отремонтируют к июню. Об этом сообщили в мэрии Новосибирска.

Работы ведутся от улицы Королева до улицы Трикотажной. Мэр города Анатолий Локоть провел там выездное совещание.

− Первый слой асфальта уложен, поправляются бордюры, приводятся в порядок люки, ливнестоки. Для нас важно, чтобы ремонт завершился как можно раньше − трафик на этой магистрали напряженный, ремонтные работы существенно осложняют движение транспорта, − подчеркнул градоначальник.

Анатолий Локоть добавил, что подрядчик пообещал отремонтировать участок проспекта Дзержинского раньше срока.

В планах продлить четырехполосное движение вплоть до выезда из Новосибирска. Уже разрабатывается проектно-сметная документация.

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