Компания B2CPL (B2C Платежи и Логистика) стала частью сервиса «Халва Экспресс»

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Компания В2СPL (B2C Платежи и Логистика) вошла в состав ООО «Цифровые технологии будущего», компании в Группе Совкомбанка, развивающей ecom-сервис «Халва Экспресс». Объединение с В2СPL позволит усилить направление собственной логистики и сформировать доставку полного цикла.

Павел Ясенков, генеральный директор и владелец B2CPL:

- Мы рады стать частью команды «Халва Экспресс». Данный шаг придаст дополнительное ускорение развитию портфеля услуг по всем видам доставки и фулфилменту. Благодаря сети почтоматов география обслуживания будет расширена на всю Россию, а получателям станет доступна услуга рассрочки и частичной оплаты посылки при получении. Усиление в ИТ позволит запустить качественно новое решение по взаимодействию с маркетплейсами и вывести этот продукт на принципиально другой уровень, полностью автоматизировав процесс взаимодействия клиента с площадкой. Спрос на эту услугу растет с каждым месяцем, и мы не отстаем от рынка.

Денис Петрушевский, управляющий директор «Халва Экспресс»:

- Более года мы работали с компанией B2CPL как с партнером по доставке посылок в почтоматы. Сегодня наше сотрудничество перешло на новый уровень: проект «Халва Экспресс» получил уникальные компетенции и готовые программные решения от одного из лидеров рынка курьерской доставки Москвы. Это позволит нам более тонко настроить бизнес-процессы и создать бесшовную систему доставки между почтоматами, пунктами выдачи заказов и курьерами. Таким образом, мы создаем логистический продукт в формате единого окна не только по доставке, но и по полному циклу движения товарных и финансовых потоков. При этом наша сеть обязана оставаться открытой для всех желающих, и мы продолжаем сотрудничество с нашими ключевыми партнерами по последней миле.

«Халва Экспресс» сегодня включает более 4 000 собственных почтоматов в формате «У дома» в 880 городах по всей России, сеть ПВЗ на базе отделений Совкомбанка и партнеров, современные финансовые опции и единую программу лояльности в национальной системе «Халва».