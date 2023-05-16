«Окно рассыпалось на меня»: пострадавшая девочка рассказала подробности ДТП с автобусом и троллейбусом в Новосибирске

Девочка, пострадавшая в ДТП с троллейбусом и автобусом в Новосибирске, рассказала подробности аварии. Фото: "Новосибирск с огоньком"

Девочка, пострадавшая в ДТП с троллейбусом и автобусом в Новосибирске, рассказала подробности аварии. По ее словам, в транспорте разбилось окно.

— Окно упало мне прямо на голову, а если точнее, то окно рассыпалось на меня, а рама с верхней части окна упала на голову. К счастью, всë обошлось, — цитирует девушку телеграм-канал «Новосибирск с огоньком».

Напомним, авария случилась в четыре часа вечера в Центральном районе города. Автобус ЛиАЗ маршрута 97 ехал по Октябрьской магистрали в сторону Красного проспекта. Напротив дома № 78 на улице Максима Горького он столкнулся с ехавшим в попутную сторону троллейбусом № 5.

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