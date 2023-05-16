Новосибирцам перечислили места, куда чаще всего присасываются энцефалитные клещи. Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

Жителям Новосибирска назвали места на теле, куда чаще всего присасываются энцефалитные клещи. Как правило, они цепляются за уши, под коленки, на шею, подмышки, на ягодицы и в пах.Также предпочитают внутреннюю часть предплечья и живот. Об этом пишет NEWS.ru со ссылкой на эксперта по выживанию Антона Москаева.

– Осмотрите себя после прогулки в парке или отдыха на природе — дома или в палатке: обязательно за ухом, под коленкой, шею — особенно у детей, в паху, на ягодицах, плечи, в том числе подмышки, внутренние части предплечий, живот. Клещи чаще всего присасываются именно там, но очень долго ищут нужное место, поэтому их можно успеть снять, – говорит специалист.

Он напомнил, что для животных необходимо иметь противоклещевые капли или же таблетки. Так как они могут на себе притащить клещей в дом.

Эксперт уточнил, что в мае клещи наиболее активны. Они любят тенистые и влажные места. А за людьми «охотятся» повсюду – в лесу, на даче, полях, высокой траве и даже на городских пустырях.

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