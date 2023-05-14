Меняем куртки на легкие платья: в Новосибирск на следующей неделе придет долгожданное потепление

Тепло вернется ближе к выходным. Фото: Влад КОМЯКОВ, Архив «КП»

В Новосибирск вернется долгожданная жара. Теплеть в городе начнет с понедельника 15 мая.

По данным сайта «Gismeteo», в среднем температура воздуха днем составит +15…+17 градусов. Ближе к выходным распогодится. Самым жарким днем будет воскресенье, 21 мая. Днем столбики термометров поднимутся до +22 градусов, а ночью опустятся до +8.

Как сообщается на сайте «Яндекс Погода», 21 мая температура воздуха составит +21…+23 градуса, а ближе к вечеру столбики термометров опустятся до +18. Ветер будет дуть северный, со скоростью 3 метра в секунду.

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