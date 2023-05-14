Вот это фортануло: новосибирец не угадал ни одной цифры и выиграл в лотерею 6 миллионов рублей

Мужчина выиграл 6 миллионов рублей. Фото: Даниил ОПАРИН

Новосибирец не угадал ни одной цифры и выиграл в лотерею 6 миллионов рублей.

- Мужчина купил билет через мобильное приложение. По правилам игры «Все или ничего» », в игровом поле билета необходимо отметить 12 чисел в диапазоне от 1 до 24. Суперприз выигрывает тот, кто угадает все числа или не угадает ни одного, - говорится в релизе.

Новосибирец постарался. Он не угадал ни одного числа и выиграл 6 миллионов рублей.

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