«Собрали 4 тонны мусора»: новосибирцы очистили центральный пляж Академгородка от мусора

Акция прошла 13 мая. Фото: t.me/monprirodi

Новосибирцы очистили центральный пляж Академгородка от мусора. Так же они убрали берег и лес. Об итогах акции рассказал в своем телеграм-канале Евгений Шестренин, министр природных ресурсов и экологии Новосибирской области.

- Всего участники собрали почти четыре тонны мусора. Первое место - 467 килограмм, второе 372, третье – 335 килограмм, - говорится в сообщении.

В акции принимали участие студенты-волонтеры. Они собрали около 120 килограмм мусора.

- С одной стороны это хорошо, а с другой - почти четыре тонны мусора оставили отдыхающие, - рассуждает министр.

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