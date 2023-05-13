Третьеклассница, которой объявили бойкот в новосибирской гимназии, сможет пойти в класс, организованный для бастовавших учеников

Девочка сможет пойти в дополнительный класс, если там будут места. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Новый поворот появился в истории о забастовке в новосибирской гимназии. Напомним, родители и дети объявили бойкот третьекласснице и почти месяц ученики из класса девочки не ходили на уроки. Взрослые заявляли, что ребенок ведет себя агрессивно, бьет одноклассников и предлагает снюс.

В итоге дети вернулись на занятия, в гимназии пообещали, что для них организуют отдельный 4 «Д» класс. Но пойти учиться в него сможет и девочка, против которой бунтовали школьники.

- Закон об образовании един для всех, и он не запрещает маме девочки подать документы, чтобы ребенка зачислили именно в 4 «Д» класс. Если там будет место, то отказать школьнице не имеют права, - пояснил источник КП-Новосибирск.

Какое решение примет мама девочки, станет ясно в ближайшее время.

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